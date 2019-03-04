Калуга, 4 марта, 2019, 17:54 — ИА Регнум. Два человека погибли и один госпитализирован в результате пожара, который произошёл 4 марта в Калуге. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СК России по Калужской области Елена Шатохина.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия

По предварительной версии, пожар в квартире на первом этаже двухэтажного многоквартирного дома на улице Радищева начался из-за того, что мужчина, проживавший в квартире вместе со взрослым сыном, заснул с непотушенной сигаретой. Со слов сына, он почувствовал запах гари, зашел в комнату к отцу и увидел возгорание на диване. Пострадавший был доставлен в больницу.

«Жертвами пожара стали соседи сверху — мужчина и женщина 1950 и 1957 годов рождения, которые, по предварительной версии, задохнулись от едкого дыма, который распространился на второй этаж», — сказала Елена Шатохина.

Следователи совместно с сотрудниками ГУ МЧС по Калужской области провели осмотр места происшествия, причина пожара и все обстоятельства происшествия устанавливаются. По предварительным данным, версия о поджоге и неисправности электропроводки подтверждения не нашли. Проведен опрос родственников пострадавших, соседей, назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.