Колтуши, Ленинградская область, 4 марта, 2019, 18:03 — ИА Регнум. Дольщики обанкротившейся группы компаний СУ-155, ранее вложившиеся в строительство жилого комплекса «Янино Парк» во Всеволожском районе Ленинградской области, днем 4 марта устроили акцию протеста на Колтушском шоссе, вблизи Петербурга. Об этом сообщили очевидцы в соцсети. Власти Ленобласти заявляют, что свои обязательства в отношении этого долгостроя они уже выполнили.

Https://vk.com/spb_today Акция на Колтушском шоссе (цитата группы «ДТП и ЧП")

«У обманутых дольщиков СУ-155 «Янино Парк» опять бунт, перекрыли Колтушское шоссе», — сообщили автомобилисты, разместив фотографии протестующих. На них видно, что люди вышли к шоссе с плакатами, некоторые взяли с собой маленьких детей. Судя по фото, акция проходит на пешеходном переходе, который постоянно пересекают люди, фактически парализуя движение автотранспорта.

Колтушское шоссе — одна из наиболее загруженных магистралей в регионе, и любая остановка движения на нем сразу отражается на дорожной ситуации в Ленобласти и на востоке Петербурга.

Пользователи в сети разделились в своем отношении к протестующим. «Их обманули и другие должны страдать?» — вопрошает одна из комментирующих. «Дольщики, вас никто не заставлял», — пишет другой. «Я как водитель, которого это бы напрягло по-любому — всё равно их бы поддержал», — возражает еще один пользователь.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области, проблемный объект «Янино Парк», ранее принадлежавший ГК «СУ-155», достраивает банк «Российский капитал», без участия властей региона.

«Мы должны были подвести туда ресурсы — электричество, тепло, воду, дороги. Это сделано уже в прошлом году. Дома получили заключение о соответствии, они технически готовы. Застройщик банка готовит документы на ввод», — заявили в областном правительстве.

Добавим, 27 февраля Законодательное собрание Ленинградской области обратилось к Государственной думе России с инициативой, разработанной градостроительным блоком региона. Она позволит забирать проблемные объекты у застройщиков при просрочке договоров долевого участия более чем на год.

«У нас есть ряд объектов, застройщики которых не строят сами и не дают достроить нам. В существующем правовом поле это может длится годами. Наша инициатива направлена на то, чтобы сдвинуть такие объекты с мертвой точки, передать их людям и достраивать их своими силами», — пояснил заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин.