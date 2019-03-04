Москва, 4 марта, 2019, 17:48 — ИА Регнум. То, что случилось в Солсбери с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалём и его дочерью Юлией, было операцией, организованной для того, чтобы разыграть крупный скандал и «повесить» всё на Россию. Об этом 4 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, комментируя новость о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посетила Солсбери в годовщину инцидента со Скрипалями.

ИА REGNUM Здание Службы безопасности (MI5), Лондон, Великобритания

«От того, что какой-то авторитетный субъект говорит ложь, ложь не перестаёт быть ложью, — сказал Кургинян. — Возможно, что именно тихий голос скромного человека говорит истину, а огромное количество голосов орут всё, что угодно. Истина и авторитет никогда не связаны. Теперь к конкретике: спецслужбы предателей убивали, убивают и будут убивать. Это касается кого угодно. Двумя способами: в особых случаях по прямому приказу главы государства, как это было с Голдой Меир. В других случаях это делает братство, потому что если братство перестаёт это делать, спецслужбы распадаются. Предатель — это предатель».

При этом он акцентировал внимание на том, что ГРУ — это одна из сильнейших спецслужб мира.

«ФСБ — тоже не слабая спецслужба, — сказал Кургинян. — Ни один идиот из этих спецслужб не будет убивать так, как это было сделано в Солсбери. Это бред. Потому что достаточно прикоснуться пальцем, капнуть одну капельку куда-нибудь, и всё было бы кончено. Для того чтобы вместо этого вытащить «Новичок», намазать им [дверные] ручки, и так намазать, чтобы они (предполагаемые цели — прим. ИА REGNUM ) не умерли, нужен бред. Для того чтобы после этого кинуть флакон в Солсбери, нужно быть садистом, сумасшедшим и саморазоблачителем. Это была не тайная операция. Эта операция была проведена так, чтобы все всё видели и чтобы был скандал. Этих фактов достаточно для того, чтобы сказать, что на самом деле всё было устроено для того, чтобы разыграть крупный скандал и повесить его на русских».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в годовщину инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии посетила Солсбери.

Отмечается, что в Соединённом Королевстве продолжается расследование данного дела. В свою очередь в МИД РФ заявили, что также доведут расследование до своего логического завершения.