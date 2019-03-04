Ростов-на-Дону, 4 марта, 2019, 17:35 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев вылетел в Италию, где представит Донской регион. Деловые встречи и переговоры по теме развития рынка газомоторного топлива пройдут в Милане, сообщает пресс-служба донского главы 4 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Голубев

Уточняется, что российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с форумом стран-экспортёров газа, председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков.

В рамках делового визита ожидается посещение итальянских предприятий по производству газозаправочного оборудования, знакомство с газозаправочной инфраструктурой области Ламбордия. Также запланировано обсуждение перспективы сотрудничества между Миланом, Ростовской и Белгородской областями.

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За два года в Ростовской области построят 10 газозаправочных станций

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2018 года на Дону был утверждён план мероприятий по реализации пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Ростовской области» на 2018−2021 годы. Ожидается, что в ходе реализации пилотного проекта «Газпром» обеспечит ускоренное развитие газозаправочной инфраструктуры в регионе, а облправительство — увеличение парка техники, работающей на голубом топливе.