Ярославль, 4 марта, 2019, 17:24 — ИА Регнум. В Ярославле вновь сменился директор предприятия по уборке города — МУП «Городское спецавтохозяйство». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Городское спецавтохозяйство

Исполняющим обязанности директора предприятия назначен Андрей Егоров. В мэрии пока никак не комментируют назначение.

Это уже третий руководитель «Городского спецавтохозяйства» в этом году. В январе был уволен Эдуард Снежков, на его место был назначен Алексей Соков, но он проработал в этой должности всего месяц. О новом руководителе пока ничего не известно.