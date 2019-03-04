Калуга, 4 марта, 2019, 17:19 — ИА Регнум. Калужская область занимает первое место по суточной продуктивности коров среди всех областей центра России. Как сообщили 4 марта корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства, порядка 922,7 тонн (119% к уровню 2018 года) составило суточное производство молока в сельхозорганизациях области в начале марта.

Kaluga-poisk.ru На роботизированной молочной ферме

По данным аграрного ведомства, лидируют по производству молока в регионе Ферзиковский район — более 260 тонн, Перемышльский район — 145,3 тонн и Козельский район — 104 тонны молока. В число лидеров также вошли Медынский, Жуковский, Малоярославецкий и Боровский районы. В сумме все эти районы произвели более 762 тонн молока, или 82,6% от общего произведенного молока в области. Суточный надой молока на одну корову составляет 20,8 кг — плюс 1,9 кг к уровню 2018 года.

Распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева Калужской области выделено 700,2 миллиона рублей на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе. Кстати, на эти цели 75 субъектов РФ получат из федерального бюджета 41,57 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение, подписанное Дмитрием Медведевым, было опубликовано на официальном сайте кабинета министров РФ.