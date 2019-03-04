В аэропорту Манилы обнаружены 1529 живых черепах в багаже
Манила, 4 марта, 2019, 17:03 — ИА Регнум. Таможенники Филиппин обнаружили 1529 черепах в багаже одного из пассажиров в аэропорту Манилы, 4 марта передает агентство Associated Press.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
Черепаха
Согласно заявлению таможни, черепахи разных видов находились в четырех сумках пассажира, прилетевшего в аэропорт Ниной Акино авиакомпанией Philippine Airlines.
Контрабандист, перевозивший живой груз, арестован. Черепахи были переданы представителям министерства окружающей среды и природных ресурсов Филиппин.
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