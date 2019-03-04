Санкт-Петербург, 4 марта, 2019, 16:57 — ИА Регнум. В Петербурге на минувшей неделе продолжилось начавшееся ранее снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. В то же время несколько возросло количество школьных классов, в которых из-за гриппа приостановлен образовательный процесс.

Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». реж Владимир Попов. 1978. СССР Больной ребенок

По данным управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, за 9-ю календарную неделю (с 25 февраля по 3 марта 2019 года) показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ для совокупного населения города были выше эпидемического порога на 4,2%. Неделей ранее этот показатель составлял 5,5%.

При этом для взрослого населения Петербурга уровень заболеваемости упал ниже эпидпорога на 10,3%. Сохраняющееся пока превышение порога по гриппу «обеспечивают» дети.

На прошедшей неделе в 47 классах 29 школ и в 20 группах 16 детских дошкольных учреждений учебный процесс был приостановлен на неделю в связи с отсутствием более 20% детей из-за гриппа и ОРВИ. Для сравнения — неделей ранее эта мера коснулась 44 классов 26 школ и 46 групп 36 детских дошкольных учреждений.

По данным городской Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина, на 9-й неделе в Петербурге с гриппом и ОРВИ было госпитализировано 353 взрослых человека. В предыдущие недели (с 5-й по 8-ю) в больницу отправляли по 472, 458, 437 и 371 пациента соответственно.

При этом количество пациентов с гриппом, которые находятся в отделениях реанимации и интенсивной терапии, за последнюю неделю не увеличилось.