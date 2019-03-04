Бишкек, 4 марта, 2019, 16:52 — ИА Регнум. В январе — феврале 2019 года в Киргизии снизились розничные цены на автомобильное топливо: бензин подешевел в среднем на 3,5%, а дизтопливо — на 2,8%. Такие данные приводятся в докладе ассоциации нефтетрейдеров республики, пишет «Кабар».

Павел Редин ИА Красная весна АЗС

Также следует отметить, что с учетом имеющихся у нефтетрейдеров запасов автомобильного топлива, марте текущего года может произойти снижение розничных цен на бензин на 3%. В то же время, стоимость дизельного топлива останется на прежнем уровне.

ИА REGNUM напоминает, что в январе — феврале 2019 года в Киргизию завезено из-за рубежа 164,6 тысячи тонн нефтепродуктов. В том числе бензина — 88,9 тысячи тонн и дизельного топлива — 75,6 тысячи тонн.

Отметим, что ранее Киргизия и Россия заключили соглашение о беспошлинной поставке в Киргизию российских нефтепродуктов: 460 тысяч тонн бензина, 485 тысяч тонн дизельного топлива, 100 тысяч тонн авиатоплива и 50 тысяч тонн сырой нефти.