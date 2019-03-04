Симферополь, 4 марта, 2019, 16:48 — ИА Регнум. Крым имеет 198 миллионов кубометров воды запасов, и этого вполне достаточно для спокойного прохождения 2019 года, а также начала 2020 года. Такую информацию 4 марта на пресс-конференции в Симферополе представил председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК Игорь Вайль, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Питьевая вода

«Весенние и осенние паводки также дадут дополнительный запас, который будет использоваться и в следующем году. Кроме этого, для обеспечения восточного Крыма включены в работу 26 скважин Просторненского, Нежинского и Новогригорьевского водозаборов, которые стабильно подают воду в Северо-Крымский канал в объёме 146 тысяч кубометров воды в сутки», — отметил специалист.

Он также отметил, что весь 2018 год из поверхностных источников обеспечивалась бесперебойная подача воды во все населённые пункты полуострова.

«В общей сложности мы подали больше 200 миллионов кубометров воды. В восточном Крыму было перекачано порядка 40 миллионов куб. м воды. Срывов не было», — уточнил Вайль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МЧС Крыма предупредили, что с наступлением весенних паводков в зоне подтопления могут оказаться более 70 населённых пунктов полуострова.