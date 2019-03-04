Красноярск, 4 марта, 2019, 16:43 — ИА Регнум. В рамках XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года завершился первый день соревнований по лыжному ориентированию. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 марта в исполнительной дирекции Студенческих игр.

Скриншот со страницы группы «Зимняя универсиада-2019». Vk.com Призёры Универсиады в лыжном ориентировании

В женской спринтерской гонке по лыжному ориентированию первого дня соревнований золото взяла финская спортсменка Лииса Ненонен, серебро — Марина Вяткина из России, бронзу — финка Мирка Суутари.

«Дистанция не тяжёлая, потому что я привыкла работать с более густой сеткой, но ориентирование все равно далось нелегко. Считаю, что в некоторых местах не совсем удачные варианты выбрала, а так падений не было, ошибок тоже», — прокомментировала Марина Вяткина.

В дирекции напомнили, что в мужской спринтерской гонке в первую десятку вошли спортсмены из России, Норвегии и Финляндии.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Красноярске продолжается Всемирная зимняя Универсиада-2019, стартовавшая 2 марта. Соревнования продлятся до 12 марта, участники разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. По состоянию на 4 марта в медальном зачёте лидирует Россия.