Москва, 6 марта, 2019, 01:42 — ИА Регнум. Снег постепенно сходит, и московские тротуары предстают перед жителями и гостями города в лишенном снежного покрова виде. Почему вид пешеходных зон в самом центре столицы создает впечатление какого-то совершенно не столичного мира, рассказывают корреспонденты ИА REGNUM Георгий Балаков и Дарья Антонова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Площадь Революции

Расходы на обустройство тротуаров были немалыми, тем печальнее, что уже после первой зимы вся «красота» поплыла, став в некоторых случаях зоной, требующей повышенного внимания. Затраты на благоустройство явно не оправдывают себя, плитка торчит ребрами вверх даже в самых посещаемых местах столицы, а прохожий рискует как минимум набить себе шишек, если не станет глядеть под ноги. Даже вблизи от здания Госдумы плитка перекошена, и из покрытия выглядывают куски гранита, да и ближе к Кремлю, на площади Революции, ситуация не лучше. Плиты на популярной у туристов Никольской «поступили хитрее», выступая из ровной дороги местами, так, чтобы пешеход потерял внимание и с большей вероятностью споткнулся. В переулках Камергерском и Георгиевском дело похоже.

Ну, а подход к храму Христа Спасителя и вовсе стал своего рода полосой препятствий, где люди идут по бодро шатающимся плитам, как по льду, который того и гляди треснет. Впрочем, на Большой Дмитровке плиты плиты просто расползлись, потрескались и разъехались, шатаясь под ногами. Правда, краями вверх не торчат: уже безопасней.

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