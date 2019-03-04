Калуга, 4 марта, 2019, 16:26 — ИА Регнум. Об исполнении поручения президента России по решению проблем граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков, шёл разговор 4 марта в Калуге на координационном совещании руководителей органов государственной власти и территориальных структур федеральных органов исполнительной власти области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Строящийся дом.

По словам областного министра строительства и ЖКХ Егора Виркова, в регионе разработана «дорожная карта» по решению проблем пострадавших соинвесторов. В неё включены 18 домов. Для завершения строительства проблемных объектов привлечен Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области, которому уже субсидировано более 43 млн рублей. Кроме того, более 10 млн рублей выплачено восьми гражданам, признанным нуждающимися в жилье.

Так, в 2018 году уже решены проблемы дольщиков трех проблемных объектов Калуги (412 договоров долевого участия). В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию ещё 10 домов. Ключи получат более 500 человек. По восьми объектам планируется осуществить меры компенсационного характера, в частности, бесплатно предоставить в собственность земельные участки для индивидуального строительства.

С июля 2018 года вступили в законную силу поправки в федеральное законодательство, цель которых является ужесточение ответственности застройщика, увеличение прозрачности финансовых потоков при долевом строительстве и снижение рисков его участников.

На совещании были заслушаны представители Жуковского, Боровского, Малоярославецкого, Людиновского районов, а также Калуги и Обнинска,

«Закон отрегулирован. Теперь полностью на вас лежит ответственность по принятию решений. Новых обманутых дольщиков не должно быть, имеющиеся проблемы необходимо решить уже в текущем году, в том числе и в Малоярославце, где ситуация особенно сложная», — заявил губернатор Анатолий Артамонов руководителям муниципалитетов и контролирующих ведомств области.

Напомним, в 2018 году в калужском регионе построено свыше 781 тыс. кв. метров нового жилья. В 2019 году планируется ввести в строй не менее 760 тыс. кв. метров. Калужская область активно участвует в реализации государственных проектов, направленных на повышение качества жизни населения, обеспечение их комфорта и безопасности. В 2019 году на возведение социально значимых объектов планируется выделить из бюджетов различных уровней 613,4 млн рублей.