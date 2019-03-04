Китай и Эстония угрожают России. Каждый по-своему: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 4 марта, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- В Германии увидели угрозу китайских ракет для России;
- Партия реформ набирает большинство на выборах в парламент Эстонии;
- Учёные во Владивостоке получили «удар в спину»;
- В Смоленске появился «шестяток» яиц;
- Торговые переговоры США и КНР положительно влияют на рубль.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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