Московская область, 1 декабря, 2008, 14:33 — ИА Регнум. Прокуратура города Чехов Московской области завершила проверку по факту несвоевременного оказания медицинской помощи хоккеисту Алексею Черепанову . Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM 13 октября 19-летний Алексей Черепанов умер во время матча Континентальной Хоккейной Лиги в ледовом дворце г.Чехова.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 1 декабря, в пресс-службе прокуратуры Московской области, в ходе проведённой прокуратурой проверки выявлены нарушения федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", требований по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом, со стороны организаторов спортивного мероприятия, и непосредственно органов местного самоуправления Чеховского муниципального района.

Так, генеральный директор ОАО "Дворец спорта "Витязь" Юрий Афонькин утвердил акт о готовности спортивного сооружения для проведения матча на первенство России по хоккею между командами "Витязь" г.Чехов- "Авангард" г.Омск в отсутствие должного медицинского сопровождения и машины "скорой помощи". За месяц до начала матча он направил в управление здравоохранения администрации Чеховского муниципального района письмо с просьбой на время проведения спортивно-зрелищных мероприятий направлять автомобиль скорой медицинской помощи к "Ледовому хоккейному центру 2004", и приложил график проведения мероприятий. Это письмо по существу не рассматривалось, ответ в ОАО "Дворец спорта "Витязь" не направлялся. Несмотря на то, что 13 октября в муниципальном учреждении здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи" находились на дежурстве 6 линейных бригад, и в том числе одна врачебная, в момент поступления вызова из Ледового дворца в 21:15 час. все бригады были заняты обслуживанием вызовов, а один автомобиль снят с линии из-за технических неполадок. В связи с этим вызов был передан 14-й бригаде ГУЗ МО "Территориальный центр медицины катастроф". Таким образом, считают в прокуратуре, в результате ненадлежащей организации спортивного мероприятия не были созданы условия для оказания своевременной и квалифицированной медицинской помощи хоккеисту Черепанову.

По результатам проверки городским прокурором главе Чеховского муниципального района внесено представление с постановкой вопроса о соответствии занимаемым должностям руководителей муниципального учреждения Чеховского района "Хоккейный клуб "Витязь" и ОАО "Дворец спорта "Витязь". В настоящее время с занимаемой должности уволен директор "Хоккейного клуба "Витязь" Михаил Денисов. Кроме этого, следственным отделом по г. Чехову СУ СК при прокуратуре РФ по Московской области продолжается проверка в порядке ст.144-145 Уголовного процессуального кодекса РФ по факту смерти хоккеиста.

Согласно результатам судебно-медицинского исследования, причиной смерти Алексея Черепанова стало заболевание сердца - миокардиопатия, острая сердечная недостаточность. На данный момент в Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Московской области проводится дополнительное исследование с целью выяснения вопросов о том, как долго развивалось это заболевание, можно ли было его диагностировать при жизни, правильно ли осуществлялся контроль за состоянием здоровья спортсмена врачами команды. Напомним, 13 октября на 57-й минуте матча между хоккейными клубами "Витязь" г.Чехова и "Авангард" г.Омска, который начался в 19:00, игравший за "Авангард" Черепанов заехал на скамейку запасных, где внезапно потерял сознание. При осмотре, проведённом врачом команды, пульс не прощупывался, в связи с чем игрока сразу вынесли на улицу, где до приезда скорой медицинской помощи врачом команды проводились реанимационные мероприятия. Прибывшая на место в 21:27 час. бригада государственного учреждения здравоохранения Московской области "Территориальный центр медицины катастроф" после осмотра пострадавшего констатировала его клиническую смерть. Черепанов был госпитализирован в реанимационное отделение Чеховской районной больницы № 1, где в 22 часа 50 минут умер.