Астана, 6 марта, 2019, 01:08 — ИА Регнум. Силы, способные раскачать в Казахстане ситуацию вплоть до исполнения сценария «цветной революции», в этой стране отсутствуют, считает политический аналитик Султанбек Султангалиев. Но вот желание довести ситуацию до взрыва есть. О том, как это желание выражается, эксперт рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Евгенией Ким.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Материалы, тщательно разминающие тематику «недовольства репрессивной политикой президента», появляются в издании «Настоящее время» — совместном проекте «Радио Свобода» / «Свободная Европа» и «Голоса Америки». Причем привлекает не только источник контента, но и способ подачи — примитивно скандальный, не отягощенный анализом, по-своему привлекающий аудиторию. Однако соответствуют ли действительности заверения о том, что недовольство граждан Казахстана настолько велико, что способно выйти из-под контроля?

«Это типичная ситуация, когда жгуче желаемое выдается за действительность или же близкое грядущее. В реальности положение дел в Казахстане несколько иное. Да, безусловно, в казахстанском обществе растет недовольство социально-экономической ситуацией, низкой эффективностью работы государственных органов, масштабной коррупцией, отсутствием кардинального реформирования системы государственного управления и многими другими аспектами текущей действительности», — соглашается эксперт, подчеркивая, что от недовольства до «цветной революции» — очень далеко.

В чём причины?

«Политическое пространство полностью контролируется Ак Ордой (казахским «Белым домом» — ИА REGNUM ), олигархи изолированы от участия в политических процессах, а немногочисленные неправительственные организации, финансируемые Западом, не имеют ни влияния, ни известности, ни авторитета…»

Почему, по мнению Султанбека Султангалиева, мировым акторам геополитики невыгодна дестабилизация общественно-политической ситуации в Казахстане, читайте в статье: Государственные СМИ США раскачивают оппозиционные настроения в Казахстане

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