Минск, 5 марта, 2019, 07:06 — ИА Регнум. Пример высказываний председателя правления ОАО Белгазпромбанк Виктора Бабарико наглядно показывает интеллектуальный и моральный уровень белорусского радетеля за независимость от России. Какие националистические перлы отличают заявления «митрофанушки» от бизнеса, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

exploited_pulse Белгазпромбанк

Особую пикантность ситуации придает то, что ОАО Белгазпромбанк является дочерней структурой российского холдинга, — тем не менее председатель правления этой структуры позволяет себе высказывания, которые иначе как провокационными не назвать. В своем интервью Бабарико наговорил удивительных вещей, показав отсутствие даже базовых знаний истории и минимального понимания нынешней ситуации. По его мнению, создание Союзного государства Белоруссии и России на противостоянии с другими региональными объединениями — это «тупиковый путь», а вот нетупиковым путем Бабарико представляет участие для Белоруссии в G7 и G20. Забыв, вероятно, что имеющийся геополитический вес его страны не позволяет ей претендовать на столь высокие роли на мировой сцене.

Бабарико не ограничивается оценками Союзного государства, высказываясь и против российского рубля, и против Русского мира, а также вложив немалую спонсорскую помощь в раскрутку печально известной Светланы Алексиевич. Впрочем, как раз в этой акции мецената из Белгазпромбанка ждал серьезный конфуз, ведь белорусские библиотеки отказались принимать любезно предоставленные им бесплатные сборники литературных экзерсисов известной русофобки. Тем не менее вклад Белгазпромбанка в поддержку откровенных русофобов весьма значителен.

Читайте также: «Вы просто набор пропаганды»: запрещённое и откровенное интервью Алексиевич

Но остается вопрос — почему российский капитал спонсирует подобных деятелей, а через них и местечковый национализм?

Читайте статью Глава «Белгазпромбанка» сыграл против Союзного государства и другие публикации Сергея Артёменко о политике Белоруссии.