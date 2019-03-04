Москва, 4 марта, 2019, 15:59 — ИА Регнум. Российский рубль 4 марта начал новую торговую неделю с укрепления. В ходе торговой сессии 4 марта российская валюта укреплялась к доллару на 0,25% и к евро на 0,4%. В паре с американской валютой рубль торговался на отметке 65,77, в паре с европейской — на отметке 74,58, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

ИА REGNUM Рубль и доллар

«Рост рубля к доллару менее значительный, чем к евро, поскольку американская валюта в настоящий момент укрепляется на международном рынке на фоне заявлений ФРС США о хорошем состоянии американской экономики. Часть участников рынка продолжает ожидать повышения ключевой ставки в обозримой перспективе, и не исключено, что рост доллара в ближайшее время продолжится», — полагает эксперт.

Что касается непосредственно рубля, то его рост объясняется относительно нейтральным геополитическим фоном и восстановлением нефтяных котировок после существенного обвала накануне. Последний аукцион Минфина показал, что спрос на ОФЗ сохраняется, в том числе и среди нерезидентов, что тоже является хорошей новостью для рубля.

«Российская валюта имеет шансы продолжить укрепление либо как минимум удержаться на текущих позициях при условии, что не произойдет форс-мажоров геополитического характера. Санкционные потрясения в любой момент могут спровоцировать колебания рубля любых масштабов», — пояснил Удилов.

Читайте также: Угроза новых санкций помешает рублю расти — эксперт