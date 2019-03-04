Киев, 4 марта, 2019, 15:44 — ИА Регнум. Украинские эксперты сегодня, 4 марта, обсуждают заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о возможной полной потере транзита российского газа в ЕС.

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В частности, один из ведущих украинских экспертов Валентин Землянский утверждает, что за такими громкими заявлениями скрывается нежелание решать сложные вопросы, весьма неудобные как для главы энергетической госкомпании, так и для действующей власти в целом.

В подтверждение своего заявления Землянский приводит следующие факты:

«1.Транзит по украинской ГТС сохранится в ближайшие 3−5 лет. Объем в следующем году — 60 млрд кубов, поскольку СП-2 еще не войдет в строй. Уменьшение произойдет только за счет «Турецкого потока». И это никак не зависит ни от Коболева, ни от Порошенко.

2. Объемы транзита с 2021 по 2024 год могут варьироваться от 40 до 20 млрд кубометров топлива. Все будет зависеть от договоренностей. Причем не только трехсторонних, но и прямых между Киевом и Москвой относительно закупки газа у Газпрома и урегулирования арбитражных разбирательств.

3. Юридические вопросы также будут увязываться с процессом переговоров в двух‑ и трехстороннем формате. Не урегулируют до конца года — и Бог с вами. Будет как будет под контролем со стороны представителей Еврокомиссии на газоизмерительных станциях.

4. Техническая часть на перспективу ближайших 5 лет. Режимы работы ГТС для обеспечения транзита. Режимы работы для обеспечения собственных потребителей и организации реверса в условиях снижения объемов транзита.

5. Финансовая часть, которая должна учитывать юридические и технические моменты: создание консорциума, средства на модернизацию, ставки на транзит».

ИА REGNUM напоминает, что накануне в эфире одного из украинских телеканалов глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что в случае запуска Россией газопровода «Северный поток — 2» существует угроза полного прекращения транзита российского газа через Украину. Также, по мнению украинского чиновника, есть риск военной эскалации — «так как будет нивелирован один из главных сдерживающих факторов в отношении Москвы».

Сегодня же, 4 марта, были обнародованы актуальные данные по транзиту российского газа в этом году. Компания «Укртрансгаз» сообщает, что Украина в январе-феврале 2019 года увеличила транзит природного газа через свою ГТС до 13,83 млрд кубометров. За два месяца транзит вырос на 14,9%, или на 1,79 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.