Москва, 5 марта, 2019, 08:21 — ИА Регнум. Эпизод, когда президент Украины сорвал с девушки шапку, вычеркнуть из памяти наблюдающих невозможно — настолько в этом случае проявились расшатавшиеся перед выборами нервы Петра Порошенко. Разъярил Порошенко заданный девушкой вопрос о том, почему он «преследует Анатолия Шария» (живущего в Европе блогера, за вопрос президенту о себе обещающего 15 тысяч гривен), причем вопрос, задаваемый ему уже не на первой встрече в рамках кампании. То, какое настроение у Порошенко незадолго до выборов, обсуждает в своей статье автор ИА REGNUM Платон Беседин.

(сс) ВАДИМ ЧУПРИНА Президент Украины Петр Порошенко

Акт саморазоблачения, действие, показавшее озлобленность президента и его расшалившиеся нервы, еще больше отодвинули его от итогового первого места на выборах. Проблема в том, что это место отдаляется от него при том условии, что выборы окажутся честными. Но оправданы ли такие оптимистические ожидания? С учетом того, что у Порошенко есть отряды радикалов дома и поддержка на Западе, у него есть шансы остаться на своем посту.

Другое дело, что граждане к Порошенко относятся отнюдь не как к победителю. Его турне по городам производит удручающее впечатление, президент очевидно устал и раздражен, близок к срыву и выдохся. Он прекрасно понимает, что люди это видят, и ему, человеку непомерно амбициозному, это неприятно. Просто организованная провокация сработала, Порошенко явил себя во всей неприглядности слабого и уязвимого персонажа, но остается вопрос — а каков же на этом фоне эффект от действий «российского агитпропа»?

Читайте статью Геть шапки: как легко раскачать режим Порошенко и другие публикации Платона Беседина.