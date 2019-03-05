Каракас, 5 марта, 2019, 04:09 — ИА Регнум. Атака заграничных «гуманитарных конвоев» на Венесуэлу была отбита пограничниками и вооруженными силами этой страны; как была организована провокация и какое место она занимает в попытках США и их союзников расшатать законную власть в Венесуэле, рассказывает автор ИА REGNUM Эдуард Биров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Венесуэла

Под видом «гуманитарных конвоев», организованных США, в Венесуэлу пытались прорваться отряды вооруженной оппозиции и иностранных наемников. Президент Николас Мадуро, до сих пор предпочитавший стратегию переговоров, на этот раз проявил достаточную жесткость реакции. При попытке прорвать оцепление на границе в разных местах пострадали около 300 человек, одновременная атака на венесуэльских пограничников со стороны Колумбии и Бразилии была остановлена. Попытка провести аналогичный «гумконвой» со стороны моря тоже провалилась, поскольку ВМС Венесуэлы развернули судно обратно.

Провокация с попыткой незаконного пересечения границы была вовсю использована западными СМИ как «доказательство тирании Мадуро». К американскому осуждению законного венесуэльского правительства присоединились Бразилия, Аргентина, Парагвай и Чили. Это осуждение латиноамериканскими странами своего соседа еще раз подтвердило, что недавние победы на выборах правых сил в этих странах создали для США целую когорту подпевал, готовых одобрить агрессивные действия Вашингтона. Тем не менее шансы Венесуэлы вырваться из опасной ситуации, нагнетаемой США и сторонниками свержения Мадуро, остаются весьма высокими.

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