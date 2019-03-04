Москва, 4 марта, 2019, 15:12 — ИА Регнум. Тот факт, что самыми «недисциплинированными» регионами России оказались именно самые бедные области и республики, неудивителен. Население там имеет существенно меньшие доходы и крайне нуждается, при этом зачастую насущная необходимость заставляет влезать в долги, которые потом домохозяйства хронически не в силах вернуть, постоянно перекредитовываясь, чтобы за счет новых кредитов погасить старые, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нищета

Что касается лидеров, то тут картина иная. Севастополь и Крым находятся «в статистике» совсем недавно, и выборка по ним пока еще не отражает реального положения дел. Да и количество работающих на полуострове банков крайне незначительно, а те, что есть, в большинстве своем нельзя отнести к высоконадежным.

По его мнению, закредитованность населения там совсем небольшая — отсюда и хорошие показатели по доле просроченных платежей.

«А вот Ненецкий и Чукотский автономные округа характеризуются довольно хорошим уровнем доходов, что позитивно сказывается на платежной дисциплине. То же самое можно сказать и про иные регионы, где уровень зарплат достаточно высок, что позволяет заемщикам гораздо качественнее обслуживать взятые кредиты», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования агентства «РИА Рейтинг», жители Севастополя стали самыми дисциплинированными плательщиками по кредитам по итогам 2018 года.

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