Высокая зарплата: залог дисциплинированности граждан РФ по кредитам
Москва, 4 марта, 2019, 15:12 — ИА Регнум. Тот факт, что самыми «недисциплинированными» регионами России оказались именно самые бедные области и республики, неудивителен. Население там имеет существенно меньшие доходы и крайне нуждается, при этом зачастую насущная необходимость заставляет влезать в долги, которые потом домохозяйства хронически не в силах вернуть, постоянно перекредитовываясь, чтобы за счет новых кредитов погасить старые, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.
Что касается лидеров, то тут картина иная. Севастополь и Крым находятся «в статистике» совсем недавно, и выборка по ним пока еще не отражает реального положения дел. Да и количество работающих на полуострове банков крайне незначительно, а те, что есть, в большинстве своем нельзя отнести к высоконадежным.
По его мнению, закредитованность населения там совсем небольшая — отсюда и хорошие показатели по доле просроченных платежей.
«А вот Ненецкий и Чукотский автономные округа характеризуются довольно хорошим уровнем доходов, что позитивно сказывается на платежной дисциплине. То же самое можно сказать и про иные регионы, где уровень зарплат достаточно высок, что позволяет заемщикам гораздо качественнее обслуживать взятые кредиты», — отметил эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования агентства «РИА Рейтинг», жители Севастополя стали самыми дисциплинированными плательщиками по кредитам по итогам 2018 года.
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