Чебоксары, 4 марта, 2019, 15:09 — ИА Регнум. По делу о банкротстве ООО «Агромашхолдинг» (входит в концерн «Тракторные заводы») проведена инвентаризация имущества. Дебиторская задолженность оценена в 6,5 млрд рублей, финансовых вложений — на 886 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Dan Moyle Банкрот

Согласно «инвентаризации расчётов с покупателями, поставщиками по авансам выданным и прочими дебиторами», общая сумма дебиторской задолженности составляет 6 510 487 751,8 рублей, в том числе со сроком возникновения более трёх лет — 5 774 689 032,76 рублей, включая задолженность в валюте (евро и доллары). Из них 2 206 627 529,17 рублей приходится на ОАО «Производственное объединение «Красноярский завод комбайнов».

По данным «акта инвентаризации расчётов по финансовым вложениям (вклады в уставные капиталы)», общая сумма по балансу составляет 886 215 318 рублей. Уточняется, что данная сумма не является подтверждённой.

Есть в списке и опытные образцы техники. В частности, на площадке в ПАО «Промтрактор» — опытные образцы (НИОКР) плуга и гусеничного сельскохозяйственного трактора общего назначения, коммунальной машины, на площадке АО «Сарэкс» — щёточное оборудование,

Также в списке указаны, к примеру, пять комбайнов и один трактор, объекты нематериальных активов (каталоги деталей на общую сумму 1 933 838,97 рублей), автоклуб во Владимире, подборщики, три иномарки в центральном офисе в Чебоксарах (Nissan Teana, Тoyota Camry), различные сельскохозяйственные орудия, запчасти, другие материально-товарные ценности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года прекратил процедуру наблюдения в отношении ООО «Агромашхолдинг» (входит в концерн «Тракторные заводы») и признал должника банкротом. Открыто конкурсное производство на шесть месяцев — до 3 июня 2019 года. Рассмотрение дела назначено на 9 июля 2019 года.

Напомним, по данным ЕГРЮЛ, учредителем «Агромашхолдинга» является ООО «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы», управляющей организацией — ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы». Основной вид деятельности — оптовая торговля машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства.