Севастополь, 4 марта, 2019, 15:08 — ИА Регнум. В 2018 году население Севастополя выросло на шесть с половиной тысяч человек, при этом приток мигрантов составил почти восемь тысяч человек. Об этом 4 марта на аппаратном совещании в правительстве города сообщил директор департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Севастополь

«В Севастополе численность населения выросла на 6 449 человек и составила на 1 января 2019 года 442 413 человек. По итогам прошлого года Севастополь вошёл в пятёрку лидеров по приросту населения среди субъектов Российской Федерации. За счёт миграции прирост населения составил 7 739 человек. Коэффициент естественной убыли населения за 2018 год составил 2,6 на тысячу населения», — отметил специалист, напомнив, что в 2017 году он составлял 2.

Специалист также подчеркнул, что прирост населения города идёт преимущественно за счёт возрастной миграции — пожилых людей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по информации специалистов, в последние несколько лет в Севастополе неуклонно снижается рождаемость населения. В частности, в 2018 году в городе родилось на 351 ребёнка меньше, чем в 2017 году — 4424.