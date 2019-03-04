Москва, 5 марта, 2019, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 5 марта, председатель Палаты депутатов Италии Роберто Фико выступит на пленарном заседании Госдумы. Делегация итальянских парламентариев находится с официальным визитом в Москве.

Presidente.camera.it Роберто Фико

Также 5 марта в Госдуме пройдет двусторонняя встреча председателя нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина и Роберто Фико, в рамках которой стороны обсудят вопросы дальнейшего развития межпарламентского взаимодействия.

Кроме того, состоится 16-е заседание Большой российско-итальянской межпарламентской комиссии. В повестке заседания — вопросы отношений между Россией и Евросоюзом, стабилизации ситуации в кризисных регионах, в частности в Средиземноморье и на Ближнем Востоке, ситуация вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Отдельно предполагается рассмотреть перспективы межпарламентского диалога и взаимодействия на международных площадках. Вопросы экономического сотрудничества будут обсуждаться в контексте глобальной конкуренции и необходимости развития цифровой экономики.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на пленарных заседаниях Госдумы седьмого созыва выступили президент Молдавии Игорь Додон, спикер нижней палаты парламента Индии Сумитра Махаджан, председатель Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, председатель Народной скупщины Республики Сербия Майя Гойкович, президент Национального совета Австрийской Республики Вольфганг Соботка.