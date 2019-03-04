Москва, 4 марта, 2019, 14:58 — ИА Регнум. Дисциплинированность заемщиков в России зависит от региона, в котором они проживают, но не сильно, а в большей степени — от доходов граждан. Действительно, за последний год кредитный портфель показал уверенную положительную динамику — за год прирост составил 22%, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор СРО «НАПКА» Борис Воронин.

ИА REGNUM Кредитование

Однако на этом достаточно позитивном для банков фоне у многих экспертов появлялась обеспокоенность стремительным ростом спроса на ссуды при достаточно высоком уровне закредитованности населения. Совокупность этих факторов в перспективе может способствовать росту просроченной задолженности и введению сдерживающих норм.

«Доля просроченной задолженности в общем портфеле пока не вызывает особой обеспокоенности и на сегодня составляет чуть менее 5%. Безусловно, есть некоторая зависимость между регионом проживания и платёжеспособностью клиента — чем более экономически развит регион, чем ниже уровень безработицы и выше уровень доходов, тем ситуация лучше по сравнению с областями со слабой экономикой.

Так, например, в топ-10 регионов с большей долей просрочки всегда входят регионы Северо-Кавказского федерального округа, что объясняется слабым развитием розничного кредитования, большим количеством самозанятых граждан», — пояснил эксперт.

Общаясь с должниками, видно, что причины неплатежей носят различный характер. Однако порядка 80% должников жалуются на ухудшение финансового положения, вызванного потерей работы, сокращением доходов и т. д. Таким образом, это совершенно объективная причина и, что важно, в будущем решаемая проблема. По статистике те, кто попал в первую волну кризиса, через год вновь возобновили или имеют возможность возобновить платежи по ранее взятым обязательствам.

«Несмотря на общие мифы, коллекторские агентства понимают и входят в ситуацию должника, и именно поэтому с каждым долгом ведётся индивидуальная работа. Коллекторы говорят, что платёж в 100 рублей — это тоже платёж и маленький шаг на пути к выходу из долговой ямы», — отметил Воронин.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Севастополя стали самыми дисциплинированными плательщиками по кредитам по итогам 2018 года, соответствующее исследование провело агентство «РИА Рейтинг» на основе данных ЦБ РФ.

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