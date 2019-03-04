Киев, 4 марта, 2019, 14:48 — ИА Регнум. Всемирный банк и страны G7 назвали отмену статьи о незаконном обогащении поражением в борьбе с коррупцией и призвали её вернуть, сообщило 4 марта издание «Украинская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

«Недавняя отмена ответственности за незаконное обогащение в Уголовном кодексе — это крупное поражение в борьбе с коррупцией в Украине. Это ослабило влияние всей антикоррупционной архитектуры, включая Высший антикоррупционный суд, который вскоре должен быть создан», — сказано в совместном заявлении международных организаций.

Авторы обращения подчеркнули, что ответственность за незаконное обогащение ввели около 40 стран мира ещё в 2010 году. Данная статья является мощнейшим инструментов борьбы с коррупцией во всём мире.

Всемирный банк и G7 призвали Украину восстановить ответственность за незаконное обогащение, а также довести до конца все дела, ранее открытые по данной статье.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что декриминализация статьи о незаконном обогащении выведет из-под удара примерно тридцать депутатов Верховной рады, всего же будут закрыты около 70 уголовных дел против высокопоставленных украинских чиновников.

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