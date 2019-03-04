Севастополь, 4 марта, 2019, 14:39 — ИА Регнум. В последние несколько лет в Севастополе неуклонно снижается рождаемость населения. Об этом 4 марта на аппаратном совещании в правительстве города сообщил директор департамента здравоохранения Сергей Шеховцов. По словам специалиста, в 2018 году коэффициент рождаемости на одну тысячу населения в городе составил 10,3.

Новорожденный

«Родилось в 2018 году на 351 ребёнка меньше, чем в 2017 году — 4424. Коэффициент рождаемости в 2018 году равен 10,3 на тысячу населения, в сравнении с 2017 годом он снизился на 9%», — отметил он, подчеркнув, что местному правительству необходимо принимать дополнительные меры для поддержки материнства и детства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за прошедшие два года в крымском городе Армянск рождаемость снизилась на 50%.

«В местном роддоме в этом году появились на свет 300 детей, а в 2016 году было 600 новорожденных», — сообщал спикер крымского парламента Владимир Константинов.