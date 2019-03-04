Москва, 4 марта, 2019, 14:45 — ИА Регнум. О поведении чиновников наподобие представителя «Роскосмоса», который назвал «скотобазой» жителей хрущёвок, ещё Достоевский говорил, напомнил завкафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM высказывание, которое Станислав Жарков допустил в facebook, рассуждая о реновации, он отметил:

Цитата tv360ru Цитата из соцсетей, где представитель Роскосмоса позволил себе назвать «скотобазой» жителей хружёвок

«Продолжается волна чиновничьих высказываний о нас с вами. О народе то есть. Народ им явно не нравится. И в выражениях они не стесняются. Тут, я думаю, дело не в том, что в подборе чиновничьих кадров имеет место отрицательная селекция (хороших людей в начальство не берут). Всякие характеры есть в чиновничьем мирке, как и в нашем с вами. Другое дело, что это как будто два отдельных мира. Принимая чин, наш человек принимает как дополнение к нему и иную логику взгляда на мир.

О чём еще и Достоевский говорил — мол, посади человека в кассу билеты продавать, он и начнет вести себя как большой начальник. А если я принадлежу к иному, чем простые люди, высшему миру — о низших могу говорить что угодно. Искренне и не стесняясь. Вот это главное. Ну и в техническом смысле надо опаску иметь перед распространением социальных медиа, и вслух болтать поменьше. Но это как в старом анекдоте: «Мысли-то, мысли куда девать». Вот и проговариваются ненароком… Как сломать такое положение, такой, условно говоря, «азиатский» расклад? Да никак, особенно если вышестоящие в этом мало заинтересованы. Ну, а нас с вами привычно никто не спрашивает».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель отдела нормативно-правового обеспечения государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Станислав Жарков, рассуждая в facebook о реновации, высказал своё мнение о том, что «контингент из хрущевок …» загадит квартиры в новых домах за пару лет. В ответ на его слова посыпались комментарии возмущенных людей, но Жарков позволил себе ещё больше в высказываниях:

«Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или всё сразу?».

Позднее мужчина извинился и сказал, что сам живет в хрущёвке.