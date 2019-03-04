Элиста, 4 марта, 2019, 14:35 — ИА Регнум. Бывший министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия Кирилл Ботов и фактический руководитель и собственник ООО «Грейд» Эдуард Бадма-Халгае задержаны в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве при строительстве домов для детей-сирот. Об этом 4 марта сообщила пресс-служба СКР.

Victor Задержание

По версии следствия, должностные лица министерства при подготовке проектной и технической документации по размещению государственного заказа, связанного со строительством жилых домов для детей-сирот, необоснованно завысили цену одного квадратного метра общей площади жилого помещения. В результате была завышена стоимость трех госконтрактов в пользу подрядной организации. Ущерб, причиненный бюджету Калмыкии, оценивается в 10 млн рублей.

Как считают следователи, руководство ООО «Грэйд» в период строительства с мая по декабрь 2018 года включило в акты приемки-стоимости выполненных работ заведомо ложные сведения. На их основании из бюджета республики компании было более 16 млн рублей — примерно на 10 млн больше, чем было фактически затрачено на строительство трех жилых домов в селе Яшалта.

В ближайшее время по ходатайству следователя судом в отношении задержанных будет избрана мера пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, о махинациях с бюджетными средствами при строительстве жилья для детей-сирот стало известно 1 марта. В тот же день глава Калмыкии Алексей Орлов уволил вице-премьера правительства Калмыкии Геннадия Бадинова и министра по строительству Кирилла Ботова.