Москва, 5 марта, 2019, 03:11 — ИА Регнум. Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына не оправдала тех многочисленных и крупных, вплоть до Нобелевской премии мира, надежд, которые на нее возлагались. Помимо премии, ждали и требовали более осязаемых результатов — полного ядерного разоружения Северной Кореи, снятия с нее санкций, исторического дипломатического прорыва. Почему ничего этого не произошло, в чём ошибся Трамп и как выиграл Ким, рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Платон Беседин.

The White House Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа

Провал переговоров был заложен еще до их фактического начала, тогда, когда Трамп, садясь в самолет, уже видел себя победителем за счет своей способности продемонстрировать эффектные качества альфа-политика, диктующего свои условия и получающего, что он хочет. Однако коса нашла на камень: специфических черт «альфы» хватает и у Ким Чен Ына, причем отличие в том, что тыл у Трампа в родной стране прикрыт очень слабо: у президента полно критиков и врагов, а в дни саммита его буквально выбивали из колеи разгромными слушаниями в Конгрессе его бывшего адвоката Майкла Коэна. Тыл Кима выглядит куда надежней — неудивительно, что северокорейский лидер не поддался на предложение сперва разоружиться, а затем получить снятие санкций, и предложил обратный вариант. Для заключения сделки этого было настолько недостаточно, что встреча завершилась быстрее, чем планировалось, и Трамп ни с чем улетел домой.

Два альфа-политика пока разошлись без последствий, хотя раунд и остался за Кимом, но точку в противостоянии ставить рано. Трамп способен выдержать удар, даже после того, как Ким на весь белый свет выставил Америку не всемогущим разрешителем конфликтов, а ковбоем, лихим посетителем салунов. Так кто и кому может противостоять?

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