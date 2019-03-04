Наньюки, Кения, 4 марта, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Крупную часть пожара в национальном парке горы Кения потушил ливень, начавшийся в субботу 2 марта, сообщает Daily Monitor Uganda.

(сс) kimvanderwaal Животные спасаются бегством. Кения

По данным министерства по защите окружающей среды и лесов Кении, сообщает, что лесное агентство Кении (KFS) и члены общественной ассоциации по защите лесов (CFA) также были задействованы при тушении пожара.

Напомним, что пожар начался в пятницу 1 марта. Полиция предполагает, что источником стала подготовка полей для посадки каннабиса.