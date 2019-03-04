Москва, 4 марта, 2019, 14:33 — ИА Регнум. Газотранспортная система Украины с запуском «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» потеряет значительную часть транзитного значения, но не потеряет его полностью. Заявления руководства «Нафтогаза» о полной потере транзита газа являются скорее некоторым преувеличением, допускаемым с целью оказать воздействие на европейских партнеров, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль

«В последние пять лет объемы транзита газа через Украину колебались в пределах от 62,2 млрд м3 в 2014 до 93,5 млрд м3 в 2017 году. В прошлом году он составил 86,8 млрд м3. Даже запуск на полную мощность «Северного потока — 2» и европейской нитки «Турецкого потока» не перекрывает полностью текущие объемы украинского газового транзита.

Но если принять во внимание ограничения «Газовой директивы» ЕС, предписывающей резервировать часть мощности газопровода для сторонних поставщиков, определенный объем транзита природного газа через Украину будет гарантирован», — считает эксперт.

Плюс — значение украинской ГТС в качестве резервной мощности в периоды пикового спроса или при проведении ремонтных и регламентных работ на других газопроводах «Газпрома». И это без учета возможного роста спроса на газ в Европе, который потребует дополнительных мощностей.

«Другими словами, нужда «Газпрома» в украинской ГТС после ввода в действие новых маршрутов останется, и ее можно оценить как минимум в 30 млрд кубометров в год. Другое дело, что такого объема будет недостаточно для обеспечения рентабельности газотранспортной системы Украины.

Модернизация, в которой так нуждается украинская ГТС, потеряет инвестиционную привлекательность для потенциальных европейских инвесторов. Вот это и лежит в основании беспокойства руководства «Нафтогаза», — пояснил Калачев.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава госкомпании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что газотранспортная система Украины станет полностью невостребованной после строительства газопровода «Северный поток — 2».

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