Оренбург, 4 марта, 2019, 14:30 — ИА Регнум. На территории Оренбургской области разыгралась метель. Из-за ненастья вводится ограничение движения на ряде трасс. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону, с 14:00 местного времени (12:00 мск) закрыт участок федеральной трассы Оренбург — Орск — Шильда — граница Челябинской области со 170 по 260 км. Движенеи транспорта возобновится ориентировочно с 22:00 при условии, если буран стихнет.

Brainparking.com Дорожный затор из-за снежной бури

По данным пресс-службы УМВД по Оренбургской области, с 15:30 введено временное ограничение движения транспортных средств на участках автомобильных дорог проходящих по территории Кувандыкского района: Куруил — Чеботарево и Кувандык — Новосимбирка.

Согласно прогнозам, в Оренбуржье 4 марта ожидается значительное понижение температуры воздуха, сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду. Метель сохранится и 5 марта, прогнозируют синоптики. Автовладельцам рекомендуют отказаться от дальних поездок.

На всех направлениях автодорог работают оперативные группы МЧС, для обеспечения безопасности дорожного движения задействованы сотрудники Госавтоинспекции и дорожных организаций. Развёрнут подвижный пункт обогрева на 260-м км трассы Р-336 автодороги Оренбург-Орск-Шильда-граница Челябинской области.