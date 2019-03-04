Красноярск, 4 марта, 2019, 14:17 — ИА Регнум. На Универсиаде в Красноярске сегодня, 4 марта, в кластере «Радуга» проходят соревнования по лыжному ориентированию. Начались они с мужского спринта.

Krsk2019.ru Тройка победителей соревнований по лыжному ориентированию

Как сообщили ИА REGNUM в исполнительной дирекции Студенческих игр, первое золото соревнований по лыжному ориентированию оказалось у сборной России. Золотую медаль взял российский спортсмен Владислав Киселев. Второе место у норвежца Аудуна Хеймдала, третье — у Сергея Горланова, представляющего Россию.

Причём долгое время лидером оставался Аудун Хеймдал, но он ошибся в середине дистанции. Киселев опередил норвежца на 4 секунды.

По словам золотого медалиста, трасса ему понравилась:

«Планировка была достаточно простая, сетку интересную сделали. Волновался немного. Все-таки Универсиада — это маленькая Олимпиада, не зря так говорят. В моей карьере это первый старт с такой масштабной организацией».

Исполнительная дирекция Универсиады приводит результаты лыжного ориентирования (спринт, мужчины):

1. Владислав Киселев (Чайковский государственный институт физической культуры) — 15.46;

2. Аудун Хеймдал (Norwegian University of Science and Technology) — 15.50;

3. Сергей Горланов (Дальневосточная государственная академия физической культуры) — 15.57.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярске 2 марта стартовала XXIX Всемирная зимняя Универсиада 2019 года. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Пока в медальном зачёте безоговорочно лидирует Россия.