Пекин, 5 марта, 2019, 02:17 — ИА Регнум. Противостояние КНР и США будет лишь нарастать и продолжит влиять на другие регионы; в Центральной Азии борьба продолжится в экономическом, логистическом и других направлениях, считает президент Consultations on international policy and economy Фикрет Шабанов. Чем характеризуются отношения между Китаем и США на территории Туркестана, аналитик обсудил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Евгенией Ким.

Старая китайская монета

«Есть общий план, такой «скелет», на основе которого будут реализовываться все антикитайские мероприятия, направленные на жесткое противостояние деятельности КНР за пределами страны. Эти мероприятия, по идее, могут привести к децентрализации власти в Китае, заморозке или значительному замедлению экономического развития, а в дальнейшем и окончательному уничтожению китайской экономики», — говорит Фикрет Шабанов, подчеркивая, что «в борьбе с Пекином в жертву будет принесен Центральноазиатский регион и российский Дальний Восток. И даже, при необходимости, Пакистан и Индия».

Некоторое время назад СМИ США сообщили о китайской военной базе в Таджикистане, информация получила опровержение, однако вопрос о вероятности появления баз КНР в регионе остался. Однако всё зависит от страны, которой Китай при определенных условиях выдает кредиты:

«Для Казахстана как относительно самодостаточного государства, которое может обеспечить охрану производственных объектов на своей территории, это не может быть предложением нанять иностранных наемников. Для таких стран, как Киргизия или Таджикистан, условия другие. Китай обязывает своих партнеров принять право ввода своих ЧВК или неофициальных лиц в виде коммерческих служб безопасности. Все они прямо или косвенно являются представителями военизированных структур Китая — это могут быть спецподразделения министерства обороны или спецслужб».

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