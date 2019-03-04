Черкесск, 4 марта, 2019, 14:16 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии произошло столкновение на железнодорожном переезде тепловоза и автомобиля «ВАЗ-2112». ЧП случилось утром, 4 марта, в районе села Знаменка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

МВД по КЧР Авария на ж/д переезде

Водитель легковушки получил травмы и доставлен в больницу. Причины ДТП в настоящее время устанавливаются, однако известно, что 60-летний мужчина, ехавший со стороны села Знаменка по федеральной дороге «Черкесск — Домбай», по какой-то причине проигнорировал запрещающие световые и звуковые сигналы светофора и продолжил движение, из-за чего и произошло столкновение машины с тепловозом.

Напомним, 28 февраля на этом же железнодорожном переезде произошло столкновение автомобиля «Лада Калина» с тепловозом. Получила травмы и была госпитализирована 34-летняя водитель — жительница города Усть-Джегута.

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