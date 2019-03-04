Москва, 4 марта, 2019, 14:11 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова немного преувеличила, говоря о катастрофической ситуации с Brexit, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Несмотря на то, что Brexit без сделки подразумевает прекращение членства Великобритании в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке, а также введение пошлин на британские товары, катастрофы не произойдет.

«На мой взгляд, достаточно сильная экономика Соединенного Королевства через какое-то время сможет преодолеть трудности, связанные с переформатированием торговых отношений с Европейским союзом, и в дальнейшем продолжит удерживать лидирующие позиции на экономическом олимпе», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова в интервью «Комсомольской правде» заявила, что ситуация с Brexit катастрофическая.

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