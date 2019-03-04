Пекин, 4 марта, 2019, 14:10 — ИА Регнум. Министр обороны Германии говорит об «угрозе» китайских ракет с подачи Вашингтона, но Пекин не будет заключать по этому поводу никаких соглашений, и России в этом вопросе тоже пока не о чем беспокоиться, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в понедельник, 4 марта, комментируя высказывания Урсулы фон дер Ляйен об опасности китайских ракет для России.

Китайская баллистическая ракета DF-5B

Как сообщало ранее, в интервью Focus министр обороны Германии заявила, что Китай должен быть «привлечен» к новому договору о разоружении, а российские власти должны этому поспособствовать, поскольку китайские ракеты малой и средней дальности представляют угрозу в том числе и для России.

«Угроза, о которой говорит министр обороны Германии, появилась далеко не сегодня и никак не отражается на российско-китайских отношениях. Китайские баллистические ракеты средней дальности действительно покрывают значительную часть территории России, однако хорошие партнёрские отношения между странами позволяют на нынешнем этапе об этом не беспокоиться.

Мысль о необходимости включения Китая в некий новый договор о регулировании ракетного вооружения была озвучена американской администрацией и теперь подхвачена в Германии. Можно с уверенностью сказать, что Пекин не будет ограничивать себя в ракетах средней и малой дальности, так как они составляют основу китайских сил ядерного сдерживания. К тому же далеко не только Китай сегодня развивает это типы вооружения», — отметил Леонид Нерсисян.