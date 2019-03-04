Ярославль, 4 марта, 2019, 14:04 — ИА Регнум. Умерших жителей Ярославля временно будут хоронить на территории кладбища рядом с деревней Селифонтово. Для этих целей администрация Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района передала часть кладбища мэрии Ярославля.

Сельское кладбище

Эту информацию ярославскому информационному порталу YarNews подтвердили в территориальной администрации. Однако отметили, что решение это вынужденное и речь идёт о передаче лишь части кладбища — 3,5 гектаров из 17.

«На самом деле передали часть кладбища 3,5 из 17 га. Кому передано? В Ярославле возникла острая проблема с местом под захоронения. Так, в начале года мэрия обратилась за помощью в правительство области. Решение возникшей проблемы видится в два этапа: краткосрочный и долгосрочный. Краткосрочный этап подразумевает срочное выделение части уже существующего действующего кладбища 3−4 Га, это даст время 1,5−2 года для реализации долгосрочного этапа, который подразумевает выделение в Ярославском районе трёх участков по 30−40 Га, разработку проектов, согласования, строительства и приёмку в эксплуатацию кладбищ как объектов. На это понадобится время больше чем 1,5−2 месяца», — пояснил председатель муниципального совета Карабихского сельского поселения Дмитрий Шибаев.

Решение властей вызвало негативную реакцию у местных жителей. Они опасаются, что в будущем небольшое сельское кладбище будет полностью передано мэрии Ярославля и превратится в масштабное место захоронения умерших жителей Ярославля. Кроме того, в социальных сетях жители отмечают, что подобное решение должно приниматься только после его обсуждения на публичных слушаниях. Создана петиция против такого шага, собираются подписи, написаны заявления в прокуратуру, губернатору и другие органы власти.

Однако в сельской администрации заверяют, что в сложившейся ситуации решение о передачи части кладбища Ярославлю — благо.

«Здесь нужно понимать, что согласно ФЗ №8 «О погребении и похоронном деле» любому гражданину РФ предоставляется место для погребения в любом месте РФ. То есть любой житель Ярославля (как и Москвы, Владивостока, или Севастополя) и так имеет право на место на Селифонтовском кладбище», — пояснил Дмитрий Шибаев.

С другой стороны, передача кладбища мэрии Ярославля снимет бремя содержания со скудного местного бюджета. Кроме того, за предоставленный участок на кладбище городские власти передадут в собственность администрации Ярославского муниципального района помещения первого этажа здания бывшего военкомата. Туда планируется перевести сотрудников ЗАГСа, КУМИ и Земельного комитета, которые сейчас находятся в аварийном здании на Московском проспекте. А администрация Ярославского района в свою очередь перечислит сумму в 17,5 млн. рублей в Карабихское поселение. А это почти треть местного бюджета.

Когда начнут осуществлять захоронения ярославцев на кладбище в Селифонтово, пока неизвестно.

Мэрия Ярославля уже несколько лет не может принципиально решить вопрос о месте размещения нового городского кладбища. На существующих кладбищах мест для захоронения практически не осталось. В этой ситуации городская власть находи паллиативные решения. Как сообщало ранее ИА REGNUM, было решено ещё раз расширить территорию Осташинского кладбища, при том, что оно и так занимает более 90 гектар при разрешённой площади в 40 га.