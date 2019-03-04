Киев, 5 марта, 2019, 01:33 — ИА Регнум. В преддверии президентских выборов на Украине Пётр Порошенко рассчитывает в первую очередь на масштабные фальсификации — в этом убеждены и почти все другие участники выборов, и многие общественники и журналисты. Как обсуждает предвыборный период украинская региональная пресса, пишет в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

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Одесское издание «Таймер» указывает, что подозрения по поводу фальсификаций касаются не какой-то одной схемы, а целой системы махинаций, ведущей к успеху Порошенко на выборах. Результат действующего президента при этом зависеть от выбора граждан не будет. Система включает в себя ряд элементов, а именно: подкуп избирателей, работу с избирательными комиссиями и суды и срыв провозглашения результатов.

В плане подкупа есть некоторые перемены: в отличие от прежних эпизодов, когда на подкуп шли средства кандидата, на сей раз задействованы средства бюджета, а к процессу подключены органы государственной власти и местного самоуправления. Каждое действие продумывается так, чтобы не нарушать закон, а работа ведется адресно, с учетом того, за какую сумму поддержала бы Порошенко та или иная персона из списка подкупаемых. Такая методика может дать Порошенко около 10−12%, или 2 млн голосов.

Работа с избирательными комиссиями была начала заблаговременно, когда в прошлом году был сформирован состав ЦИК, большая часть которого находится под сильным влиянием команды Порошенко.

Что можно ждать от срыва провозглашения результатов и о чем еще пишет украинская пресса: Будапешт отказывается принести в жертву венгерскую общину на Украине

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