Ярославль, 4 марта, 2019, 13:52 — ИА Регнум. Главным архитектором Ярославля стал Артем Цымбалов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

City-yaroslavl.ru Артем Цымбалов (справа) и Владимир Волков

Цымбалов был назначен на этот пост еще 11 февраля, о его переходе стало известно еще в конце прошлого года. Ранее он работал в аналогичной должности в Переславле-Залесском, где работал мэром нынешний мэр Ярославля Владимир Волков.

Для Ярославля Артем Цымбалов не чужой. В 2007 году он окончил Ярославский государственный технический университет по специальности архитектор. С 2007 года по 2013 год работал в Ярославле по специальности в коммерческих организациях.

Должность главного архитектора в Ярославле отсутствовала долгое время. На ее возвращении настаивала общественность, в том числе градозащитники. Они хотели, чтобы главный архитектор обладал широкими полномочиями и был независим от местных чиновников от архитектуры. Этого не произошло: главный архитектор является заместителем директора городского департамента архитектуры.