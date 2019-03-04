Москва, 4 марта, 2019, 13:49 — ИА Регнум. Укрепление рубля носит скорее краткосрочный характер, а не становится тенденцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 марта заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Московская биржа отмечает рост российского рубля к доллару и евро. В течение дня цена одного доллара уже снизилась на 16 копеек до 65,78 рублей. Бабин уверен, что это временная реакция российской валюты на внешние события.

«На старте сессии рубль продемонстрировал восходящий импульс в паре с долларом и евро, реагируя на рост нефтяных цен. Кроме того, укреплению российской валюты способствовала позитивная динамика мировых рынков, вызванная новостью о том, что США и Китай, скорей всего, в конце марта подпишут внешнеторговое соглашение», — считает Бабин.

При этом, уверен он, говорить о долгосрочном укреплении рубля сегодня не приходится. Российская валюта будет также чувствительна к негативным внешним факторам.

«Рост российской валюты носит локальный кратковременный характер, уже к текущему моменту доллар и евро существенно сократили потери по отношению к рублю (если сравнивать с утренними показателями). Это вызвано снижением валют развивающихся стран, а также сохраняющимися рисками введения новых антироссийских санкций», — уверен Бабин.