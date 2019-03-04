Каир, 4 марта, 2019, 13:46 — ИА Регнум. Египетский суд приговорил врача к смертной казни через повешение после того, как он признался в совершении убийства своих жены и троих детей. Об этом сообщает египетское новостное издание «Al Ahram».

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По сообщениям правовых источников, такой приговор был вынесен судом по уголовным провинции Кафр-эш-Шейх в дельте Нила после того, как Великий муфтий Египта поддержал это решение.

3 февраля суд вынес предварительный смертный приговор подсудимому и передал его в ведущий мусульманский орган страны, что является обычной процедурой в Египте по делам со смертными приговорами.