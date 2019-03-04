Абу-Даби, 4 марта, 2019, 15:15 — ИА Регнум. Компании, занимающиеся в Абу-Даби предоставлением услуг по катанию на водном транспорте, столкнутся с огромными штрафами в случае, если они продолжат загрязнять водные ресурсы страны. Об этом сообщает новостное агентство ОАЭ «Gulf News».

(сс) tdfugere Водное развлечение

Министерство транспорта Абу-Даби заявило, что штраф за сброс в воду во время движения на гидроцикле любых жидких или твердых отходов повлечет за собой штраф в размере 500 дирхамов (140 долл.). Штраф в размере 1 000 дирхамов (280 долл.) будет наложен в том случае, если преступление будет совершено повторно. Кроме того, в этом случае на один месяц будет приостановлена коммерческая лицензия предприятия.

По заявлению министерства транспорта, в третий раз нарушитель будет оштрафован на 2000 дирхамов (560 долл.), а коммерческая лицензия будет приостановлена на два месяца.