Красноярск, 4 марта, 2019, 13:36 — ИА Регнум. В Красноярске продолжается XXIX Всемирная зимняя Универсиада 2019 года. Сегодня, 4 марта, завершился первый день соревнований по биатлону. Как сообщили ИА REGNUM в исполнительной дирекции Студенческих игр, в мужской индивидуальной гонке победу одержал российский спортсмен Никита Поршнев.

Krsk2019.ru Никита Поршнев

Второе место также занял представитель России Эдуард Латыпов. Третье место завоевал француз Феликс Котте-Пюнель.

В женской индивидуальной гонке первые шесть мест завоевали российские спортсменки.

По словам Котте-Пюнеля, трасса оказалась хорошей.

«Я сделал всё что мог, хотя вообще не ожидал, что возьму медаль. Русские люди — очень хорошие болельщики, они поддерживали всех спортсменов», — сказал он.

Результаты индивидуальной гонки у мужчин:

1. Никита Поршнев (Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевскогo) — 52.16,9 (2);

2. Эдуард Латыпов (Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы) — 52.22,4 (2);

3. Феликс Котте-Пюнель (Universite Grenoble Alpes) — 52.38,4 (0).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярске со 2 по 12 марта проходит XXIX Всемирная зимняя Универсиада 2019 года. Будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта. По состоянию на 4 марта в медальном зачёте лидирует Россия.