Москва, 4 марта, 2019, 13:33 — ИА Регнум. Пока не видно существенных вызовов для устойчивости курса российского рубля. Сейчас российский рубль после непродолжительной реакции на ложную санкционную риторику, краткосрочно выбившую его за пределы зоны комфорта в середине февраля, вновь вернулся в свой излюбленный торговый коридор 65—66 рублей за один доллар США, и эта история пока не выявляет на обозримом горизонте каких-либо явных, легко предсказуемых факторов дестабилизации курса национальной валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Говорить об окончательном курсовом успокоении отечественной валюты, разумеется, трудновато, так как по существу рубль остаётся структурно слабым ко многим вызовам как внутри страны, так и вне её пространства. Однако прогнозы изменения его динамики в ближайшее время должны хотя бы на чём-то базироваться, и таковыми, скорее всего, выступят исключительно внешние факторы.

«Как уже не раз отмечалось, до тех пор, пока цены на чёрное золото в текущем моменте стабильно высокие, а международное восприятие рисковых активов на мировых финансовых рынках капитала продолжает толкать международные фондовые рынки всё выше и выше в ожидании новых триггеров к долгожданной стабильности, российскому рублю нет существенных угроз. Но пока никто не знает, на сколько именно хватит этого весеннего запала роста на мировом финансовом рынке», — пояснил эксперт.

На сегодня рубль стабилен к внешним угрозам, а вот и концу марта, возможно, столкнётся с новыми внешними вызовами, и вот тогда рубль снова может пройти испытание на прочность. Пока же валюта будет сохраняться на уровне достигнутого равновесия — 65−67 рублей за один доллар США, что в моменте устраивает всех.

«К основным вызовам для курса российского рубля на сегодня стоит отнести такие точки напряжённости, как новые санкции США по отношению к РФ, выборы на Украине, внешнеторговая война между США и КНР, конфликт в Венесуэле, а также, очередное весенние обострение между Индией и Пакистаном. Но самым значимым фактором угрозы для нас пока являются новые санкции и Украина», — отметил Блинов.

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