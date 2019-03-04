Каир, 4 марта, 2019, 15:03 — ИА Регнум. 3 марта власти Египта впервые за пять лет позволили паломникам из сектора Газа направиться в Мекку через территорию страны. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, 800 палестинцев уже воспользовались этой возможностью, и еще 2500 человек изъявили свое желание отправиться в хадж, являющийся одним из столпов ислама, который каждый мусульманин обязан выполнить хотя бы раз в жизни.

GLady Мекка. Хадж

Паломники пересекли границу Египта через контрольно-пропускной пункт Рафа. Далее они направятся в столицу Египта, Каир, чтобы оттуда вылететь в Мекку.

Источник добавляет, что правительство Египта запретило паломникам из сектора Газа пересекать границу страны в 2015 году из-за нестабильной обстановки на севере Синая.