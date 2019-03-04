Brexit похож на катастрофу, Россию накрыла «эпидемия»: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 4 марта, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- Выход Великобритании из ЕС: ситуация катастрофическая;
- Министр обороны Венесуэлы с иронией отнёсся к санкциям США;
- В Киеве вновь заявили о потере транзита газа из-за России;
- В России — «эпидемия» под названием «девяток яиц»;
- Россия лидирует в медальном зачёте на Универсиаде — 2019.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 (время московское).
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1229.