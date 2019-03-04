Санкт-Петербург, 4 марта, 2019, 13:50 — ИА Регнум. Русский музей продемонстрировал картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», похищенную из Третьяковской галереи в конце января и затем возвращенную на выставку. Руководство музея и реставраторы рассказали, в каком состоянии сейчас находится полотно, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым»

Дарья Драй ИА REGNUM Картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым»

Дарья Драй ИА REGNUM Показ картины А.Куинджи «Ай-Петри. Крым» в Русском музее

В данный момент состоянию сохранности картины ничего не угрожает. На ней обнаружили несколько царапин по краям, которые, скорее всего, появились в результате неаккуратного извлечения полотна из рамы. Опасности для его дальнейшей судьбы они не представляют, но визуально портят экспозиционный вид.

«Это незначительные повреждения, и, если бы не было столь пристального внимания к картине, наверное, посетители бы их даже не заметили. Мы будем работать с этой картиной комплексно: не только с царапинами, но и с проблемами, связанными с историей бытования картины. В частности, до поступления в музей она была сдублирована на холст для возможности экспонирования на подрамнике на стене. Сейчас у нас есть вопросы к этой дублировке. Возможно, она уже не выполняет свои функции, там появились очаги расслоения. Мы будем это уточнять при исследовании», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM ведущий художник-реставратор Наталья Романова.

Дарья Драй ИА REGNUM Художник-реставратор Русского музея Наталья Романова

Дарья Драй ИА REGNUM Художник-реставратор Русского музея Наталья Романова

Дарья Драй ИА REGNUM Царапина на картине Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым»

Старший научный сотрудник Русского музея Галина Кречина отметила, что после инцидента в Третьяковской галерее на картину поставили антибликовое стекло. По сравнению с обычным, оно позволяет лучше рассмотреть все детали полотна. Однако теперь на картине из-под рамки видны авторские кромки. Как их скрыть и придать картине экспозиционный вид, реставрационный совет решит после предстоящей выставки. «Ай-Петри» примет в ней участие в том виде, в котором находится сейчас. Экспозиция откроется в марте и ориентировочно включит в себя пять-шесть работ Куинджи.

«Конечно, будет соблюдаться режим большей безопасности. Лучшая охрана — это физическая охрана, люди, которые присутствуют и смотрят за картинами», — заметила главный хранитель музея Ольга Бабина.

Дарья Драй ИА REGNUM Главный хранитель музея Ольга Бабина

Дарья Драй ИА REGNUM Показ картины А.Куинджи «Ай-Петри. Крым» в Русском музее

Дарья Драй ИА REGNUM Картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым»

Дарья Драй ИА REGNUM Журналисты рассматривают картину А.Куинджи «Ай-Петри. Крым» в Русском музее

После того, как картина стала широко известна, в музее также запустили сувенирную продукцию с её изображением. Впрочем, цены на неё совсем не демократичные. Дождевик стоит 2900 рублей, футболка — 1990, фартук — 850, а холщовая сумка — 750 рублей.

Дарья Драй ИА REGNUM Сувенирная продукция с принтом картины художника А. Куинджи «Ай-Петри. Крым»

Дарья Драй ИА REGNUM Сумки с принтом картины художника А. Куинджи «Ай-Петри. Крым»

Напомним, 27 января в Третьяковской галерее случилась кража картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», вызвавшая широкий резонанс. Похититель снял полотно со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей выставки. На следующий день подозреваемого задержали, а утром 1 февраля картину вернули на экспозицию. После этого инцидента Минкультуры приняло решение провести проверку безопасности федеральных музеев и разослало соответствующие рекомендации в регионы.